O Canadá venceu Trinidade e Tobago por 2-0 e garantiu a presença na Copa América 2024. Eustáquio, médio do FC Porto, foi titular e o capitão da seleção canadiana.

O conjunto de Mauro Biello adiantou-se no marcador aos 68 minutos. Ugbo assistiu e Larin atirou para o fundo da baliza de Smith. Já no tempo de compensação, Davies fez o passe e Shaffelburg assinou o 2-0 final.

Com o triunfo no play-off, o Canadá garante a presença na Copa América 2024. A seleção canadiana junta-se a Argentina, Chile e Peru no Grupo A da prova, que vai decorrer nos Estados Unidos.