A direção da liga belga, a Jupiler Pro-League, esteve reunida esta quinta-feira e emitiu um comunicado a defender que, face à pandemia da covid-19, não existem condições para que o campeonato seja retomado, propondo que a atual classificação seja a classificação final e que, neste sentido, o Club Brugge seja proclamado campeão.

Uma decisão que ainda vai ter de receber o parecer favorável da federação belga mas que, a confirmar-se, seria a primeira liga europeia a definir uma solução para o final da corrente temporada.

A direção da liga anuncia ainda que vai criar um grupo de trabalho, composto por Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Jozef Allijns (KV Kortrijk) e Philippe Bormans (Union), para definir os lugares europeus, promoções e despromoções.

No comunicado emitido pela Jupiler Pro League é dito que «face à situação que se vive no país, o desporto não pode ser considerado primeira preocupação».

A liga belga adianta ainda que tomou em conta as recomendações do governo belga, segundo as quais seria pouco provável que a competição pudesse ser retomada com público antes de 30 de junho, além do contexto atual, em que não há previsão para que os treinos coletivos possam ser retomados.

A direção da liga excluiu ainda a possibilidade da competição ser retomada com jogos à porta fechada, considerando que essa possibilidade colocaria em risco a saúde dos jogadores e de todas as pessoas implicadas na organização dos jogos, considerando que a contaminação de um jogador poderia colocar em causa a verdade desportiva.

Neste contexto, a direção da liga propõe, por unanimidade, não retomar a competição de 2019/20 e considerar a atual classificação, como a classificação final.

Quando o campeonato foi interrompido estavam cumpridas 29 jornadas e o Club Brugge liderava a classificação, com 70 potos, mais quinze do que o Gent.