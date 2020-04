Jérôme Boateng furou a quarentena imposta na Alemanha devido à pandemia de covid-19 e foi multado pelo Bayern Munique, informou na quarta-feira o emblema alemão.

Em comunicado no site oficial, o clube alemão não revela o valor da multa, mas diz que esta será doada aos hospitais da cidade de Munique.

«O defesa Jérôme Boateng, do Bayern, deixou ontem [terça-feira] Munique sem a aprovação do clube e violou as regras do clube. (…) O Bayern Munique vê-se como um modelo. Como consequência dessa violação, o clube decidiu multar Boateng. A quantia será doada aos hospitais de Munique», pode ler-se na nota.

Em declarações ao Bild, Boateng justificou a infração com uma visita ao filho [a Leizpig] e contestou a multa: «Sei que foi um erro não informar o clube sobre a minha viagem, mas eu estava a pensar no meu filho, cuja saúde não estava boa.»

«Se o meu filho me liga, é claro que vou, seja a que horas for. Aceito todos os castigos por ele, é meu filho. Que pai não sairia daqui [Baviera] para ir ver o filho de quatro anos? Se há uma multa para isso, eu respeito. Mas acho triste», acrescentou.