O governo britânico autorizou esta segunda-feira a passagem à fase 2 nas competições desportivas, o que admite os treinos de conjunto com contacto físico, numa altura em que se espera um regresso da Premier League em meados de junho.

«Esta nova diretiva constitui a última fase de um regresso cuidadoso aos treinos dos atletas de alta competição, destinado a limitar os riscos de lesões e a proteger a saúde de todas as pessoas envolvidas», disse o ministro dos desportos, Nigel Huddleston.

De acordo com o responsável, o governo britânico ainda trabalha para «reiniciar o desporto profissional à porta fechada» e para que seja possível fazê-lo com «toda a segurança».

Os clubes tinham iniciado os treinos no início da última semana em pequenos grupos, e, na sexta-feira, o presidente da Premier League, Richard Masters, disse estar «confiante» num regresso do campeonato em junho, apesar da ameaça do novo coronavírus.

O dirigente não avançou com uma data específica para o regresso, mas o projeto «Recomeço» admite que este aconteça a partir de 12 de junho, e a data de 19 de junho já foi mencionada.