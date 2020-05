André Gomes desfez-se em elogios à postura do Everton, tanto no seu papel social como no apoio que teve durante a grave lesão no tornozelo. O médio de 26 anos afirmou ser «uma honra fazer parte de um clube tão especial».

«Durante a minha recuperação pude contar com o apoio dos fisioterapeutas e de todo o staff. Senti-me sortudo por isso, porque há quem não tenha esse tipo de auxílio. Aqui, toda a gente procura ajudar e tenta que nada nos falte», afirmou André Gomes, que congratulou o clube de Liverpool pelo projeto The People's Place, que recebeu permissão para construir instalações de apoio às pessoas em termos de saúde mental.

«Essa preocupação do clube é muito importante, sobretudo agora com a pandemia. As pessoas têm mais problemas e o clube está a fazer bem em ajudar», afirmou o médio ex-Benfica e formado no FC Porto, que recordou ainda o regresso aos relvados, após uma longa paragem de três meses, disputando jogos contra Arsenal, Manchester United e Chelsea.

«Tive aquele sentimento misto de "estou de volta", mas o último jogo que disputei foi estranho. Estava a sentir-me bem e a tentar ajudar a equipa. Infelizmente, perdemos contra o Chelsea (4-0) e entretanto houve a paragem [devido à pandemia]», concluiu o internacional português.