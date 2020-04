Moise Kean decidiu quebrar o isolamento obrigatório imposto em Inglaterra, devido à pandemia de covid-19, para dar uma festa, e o Everton não escondeu a insatisfação com o jovem de 20 anos.

O avançado italiano filmou-se inclusivamente durante o evento e publicou vídeos nas redes sociais, o que rapidamente chegou ao conhecimento do clube.

Num comunicado citado pela imprensa inglesa, o emblema de Liverpool diz-se «chocado por saber de um incidente no qual um jogador da equipa principal ignorou as orientações do governo e a política do clube em relação à crise do novo coronavírus».

Na mesma nota, os toffees expressam ainda «fortemente a sua deceção com o jogador».

«O Everton enfatizou regularmente a importância de seguir todas as diretrizes do governo – incluindo regras e conselhos para dentro e fora de casa – através de uma série de comunicações oficiais a todos os funcionários, incluindo jogadores», pode ler-se ainda.