O Arsenal vai regressar aos treinos na academia London Colney a partir da próxima semana, anunciaram este sábado os gunners.

Um regresso que, ainda assim, será de forma condicionada: segundo explicou o emblema londrino, serão respeitadas todas as normas de saúde impostas devido à pandemia de covid-19.

«Os jogadores terão acesso aos nossos campos de treino de London Colney na próxima semana. Mas esse acesso será limitado, rigorosamente gerido e a distância social será mantida em cada momento», garantiu um porta-voz do clube.

Os jogadores do Arsenal poderão assim treinar no relvado, mas num sistema de rotatividade que lhes permita nunca se cruzarem com os colegas. Depois do treino, cada atleta seguirá direto para casa, sem ter acesso às instalações do clube.