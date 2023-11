Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais três crianças, na sequência de um esfaqueamento em Dublin, na Irlanda, noticia a Sky News.



A polícia, que recebeu o alerta às 13h30, refere que se trata de um «incidente grave» que envolveu várias crianças no exterior de uma escola em Parnell Square East, no centro da cidade.



As crianças e dois adultos, um homem e uma mulher, foram transportados para o hospital, refere a mesma fonte.



Leia mais sobre o assunto na CNN Portugal