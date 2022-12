Antigos parceiros na ala esquerda do Manchester United, Cristiano Ronaldo e Patrice Evra mantêm uma boa relação. O antigo internacional francês lamenta tudo o que se tem gerado em torno do avançado de 37 anos e admite, até, que não ficaria surpreendido se o português pensasse em terminar a carreira.

«Quando falo com ele, não falamos do que ele vai fazer a seguir, falamos sobre a vida e a família. Não sei se Ronaldo irá retirar-se, porque, às vezes, quando tens de lidar com todas aquelas críticas, especialmente no final da carreira, pensas: 'Ok, acho que é altura de parar'. Especialmente quando não és titular na tua seleção, porque era para isso que o Cristiano queria jogar e estar em forma. Para vencer o Mundial pelo seu país, que era o sonho dele, e, agora, esse sonho foi-se», começou por dizer em declarações à Sky Sports.

«Não vou falar pelo Cristiano, mas não ficaria surpreendido que se retirasse. Agora, por tudo o que ele faça, é visto como uma má pessoa ou um mau jogador. Não me surpreenderia», vincou.

Ronaldo, recorde-se, está livre para assinar por qualquer clube, depois de ter deixado o Manchester United.