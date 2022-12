Cristiano Ronaldo continua a trabalhar no centro de treinos do Real Madrid.

Nesta quinta-feira, o programa espanhol «El Chiringuito» apresentou, nas redes sociais, imagens do internacional português a deixar as instalações de Valdebebas.

Já na véspera a imprensa espanhola tinha adiantado que Cristiano Ronaldo estava a treinar no centro de treinos do Real Madrid, de forma a manter a forma depois do Campeonato do Mundo, e encontra não define qual a próxima etapa da carreira, uma vez que rescindiu contrato com o Manchester United.

Veja as imagens:

