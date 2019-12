O futebolista português Cristiano Ronaldo surge no segundo lugar entre os atletas mais bem pagos da última década, de acordo com o ranking publicado pela revista Forbes, no início desta semana, na segunda-feira.

O jogador português da Juventus é apenas superado pelo lutador de boxe Floyd Mayweather, sendo que o pódio é completo com o futebolista argentino do Barcelona, Lionel Messi.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

A Forbes nota, na posição de Ronaldo, que «os parceiros de apoio de Ronaldo beneficiam da massa de seguidores» do atleta nas redes sociais Instagram e Facebook, «ambas classificadas como as maiores de qualquer pessoa no planeta».

Ronaldo encaixou, nas contas da publicação, um total de 800 milhões de dólares, pouco menos de 721 milhões de euros, entre salários, prémios e patrocínios.

Confira, na galeria, quanto recebeu cada um.