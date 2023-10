As autoridades iranianas desmentiram os rumores de que Cristiano Ronaldo tinha sido condenado a 100 chicotadas pelo país do Médio Oriente.

Num comunicado, a Embaixada do Irão em Espanha negou «veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra qualquer atleta» e considerou que as «notícias infundadas» podem «ofuscar os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestiniana oprimida».

«De referir que Cristiano Ronaldo viajou ao Irão nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol [contra o Persepolis, na Liga dos Campeões Asiática] e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades. O seu encontro sincero e humano com Fatemeh Hamami também foi elogiado e admirado tanto pelo povo como pelas autoridades desportivas do país», lê-se ainda nota.

Os rumores que tinham sido espalhados remetiam para o encontro de Ronaldo com a pintora Fatemeh Hamami, que tem a maior parte do corpo paralisado e se destacou pelas pinturas que faz com os pés. Fatemeh recebeu um beijo e um abraço do internacional português, gestos de afeto que não são permitidos no país entre pessoas que não estão casadas.