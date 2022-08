No próximo sábado, o Manchester United desloca-se ao terreno do Brentford para disputar a segunda jornada da Premier League.

Na conferência de antevisão da partida, o treinador dos red devils, Erik ten Hag, não revelou se Cristiano Ronaldo estará no 11 inicial, tendo começado no banco de suplentes no jogo anterior contra o Brighton.

«Teve uma boa semana de treinos. Quanto ao onze inicial, vamos ver, amanhã [sábado]. É claro que já tomei a minha decisão, mas mantenho-a para mim», disse o técnico de 52 anos.

O Manchester United não entrou bem na estreia da Premier League, tendo sido derrotado em casa pelo Brighton por 2-1, no passado domingo.