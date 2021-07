Davor Suker já não é o presidente da Federação Croata de Futebol (HNS), informou a instituição em comunicado no seu site oficial. Suker era chefe do órgão máximo do futebol croata desde 2012.

«Estou muito feliz de ter feito parte dos melhores momentos do futebol croata, quer enquanto jogador, quer enquanto dirigente», afirmou o melhor marcador de sempre da seleção dos Balcãs.

Suker foi substituído no cargo por Marijan Kustic, até agora diretor executivo, que foi candidato único às eleições internas.