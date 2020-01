Carlos Fortes é reforço do Ittihad Tanger e vai jogar na liga marroquina até ao final da temporada, anunciou o emblema africano nas redes sociais.

O avançado português, de 25 anos e que pertence aos quadros do CS U. Craiova, chega a Tânger por empréstimo do emblema romeno, no qual marcou dois golos em 14 jogos esta temporada.

De passagem pelo quarto país da carreira, o antigo jogador do Sp. Braga muda-se assim para o penúltimo classificado de um campeonato habitualmente pouco frequentado por atletas lusos.