O CSKA de Moscovo oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Yusuf Yazici num vídeo de apresentação polémico.



O emblema russo simulou uma troca de mensagens com o avançado turco, referindo que havia muitas «Natashas», o que significa prostitutas. Após a referência ao nome Natasha, surge uma imagem de o jogador de 24 anos a responder de imediato, adiantando que está a caminho da capital da Rússia.



Mais tarde, o CSKA apagou o vídeo e acabou a pedir desculpas pelo vídeo e ao próprio jogador.



«As minhas mais sinceras desculpas pelo vídeo de apresentação que foi publicado pela nossa equipa de comunicação. Inicialmente tínhamos outro skript planeado, mas face à ausência do jogador foi impossível fazer o que pensámos. Atendendo às circunstâncias e ao tempo que tínhamos, decidi-me por outro skript que se revelou infeliz e inapropriado e até ofensivo. Mais uma vez, peço desculpa aos nossos adeptos, especialmente às mulheres e ao Yusuf», lê-se no comunicado assinado por Katerina Kirilcheva.