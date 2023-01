A mulher que acusa Daniel Alves de violação não quer qualquer indemnização, apenas que o futebolista seja condenado e cumpra pena de prisão. Essa é a garantia deixada pela sua advogada, em entrevista ao UOL Esporte.

«Ela olhou para mim e disse: 'Ester, eu tenho a sorte de ter boas condições de vida e não quero indemnização, quero prisão'. Eu disse-lhe que tinha direito a isso, apesar de não querer, mas ela foi contundente. 'Se tiver dinheiro de indenização envolvido, eu não a contratar ‘", diz Ester García López.

A advogada considera que este «é um caso com mais indícios do que o comum», pois as coisas «foram feitas de forma imediata». «A minha cliente saiu da discoteca de ambulância, e isso já mostra como a atuação foi imediata. Muitas vezes as mulheres demoram 15 dias, ou um ou dois meses para denunciar. Com isso, muitas provas desaparecem: já não há roupas íntimas, já não se pode fazer o protocolo de qualquer hospital, de colheita de ADN.

Ester García López explica ainda que tem existido uma enorme preocupação em manter o anonimato da cliente, e revelou ainda que esta tem tomado medicação para dormir, assim como para prevenir eventuais doenças sexualmente transmissíveis, tendo em conta que «não foi utilizado preservativo».

O irmão de Daniel Alves também deu uma entrevista, a uma televisão espanhola, na qual defende que o futebolista «caiu numa armadilha».

«A minha família não vai desistir. O meu irmão tem uma carreira impecável pelo mundo, e essa confusão está a afundar a carreira dele. Definitivamente, faremos tudo o que pudermos para tirar o meu irmão desse esquema demoníaco-diabólico em que foi colocado», referiu Ney.

Daniel Alves está detido desta a passada sexta-feira, em Barcelona, suspeito de violação, numa denúncia relativa a 30 de dezembro, numa discoteca da principal cidade catalã, onde o futebolista viveu vários anos.

De momento representava o Pumas, mas o presidente do emblema mexicano já anunciou a rescisão unilateral, alegando justa custa, na sequência deste caso.