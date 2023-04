A defesa de Dani Alves apresentou esta quinta-feira um novo recurso a pedir que o internacional brasileiro deixe a prisão em liberdade condicional, informa a agência noticiosa espanhola EFE.

Os advogados do lateral direito insistem que as relações sexuais com uma mulher numa discoteca em dezembro, em Barcelona, foram consensuais e alegam que as imagens de videovigilância do espaço mostram isso mesmo.

A defesa defende que o jogador e a mulher estiveram à conversa e beberam juntos, antes de entrarem na casa de banho voluntariamente.

Recorde-se que, no início da semana, Dani Alves admitiu pela primeira vez em tribunal que também se envolveu sexualmente via vaginal com a mulher que o denunciou por violação.

O jogador brasileiro, que foi despedido dos mexicanos do Pumas e está em prisão preventiva desde 20 de janeiro, foi confrontado com amostras de ADN com restos de sémen detetados nas partes íntimas da vítima e voltou a mudar a versão, reconhecendo que mentiu na primeira declaração ao tribunal para que a esposa, que, entretanto, pediu o divórcio, não soubesse da infidelidade.

O brasileiro insistiu que o ato foi consentido e que em momento algum a jovem, com quem disse ter dançado na discoteca antes de se dirigirem para uma casa de banho desse estabelecimento noturno, lhe pediu para parar. O futebolista entende ainda que foi o facto de não ter sido «atencioso» nem «afetuoso» no fim do ato que levou à denúncia por violação.

A defesa de Dani Alves já tinha apresentado na passada segunda-feira um recurso para o colocar em liberdade, mas o mesmo não foi aceite, tal como já havia acontecido em fevereiro sob os argumentos de elevado risco de fuga e «diversos e graves» indícios de crime.