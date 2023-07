O guarda-redes espanhol David De Gea confirmou a saída do Manchester United através de uma mensagem de despedida nas redes sociais.

«Agora, é a altura certa para um novo desafio, para me empurrar novamente para um novo ambiente», escreveu no Instagram.

O guardião de 32 anos, recorde-se, terminou contrato com os red devils a 30 de junho, mas o clube informou que ainda decorriam negociações tendo em vista a renovação do vínculo que ligava as duas partes.

