O futebolista croata Mato Milos vai prosseguir a carreira no país natal. O jogador de 27 anos foi confirmado, na quarta-feira, como reforço do NK Osijek, por uma temporada e meia, com mais uma de opção.

Milos estava sem clube esta temporada, após ter findado a ligação de duas épocas ao Desportivo das Aves, onde fez 24 jogos pela equipa principal e um pelos sub-23.

O defesa tinha chegado a Portugal em 2017/2018 para o Benfica, oriundo do NK Istra Pula, mas nunca se estreou pelos encarnados, que o cederam ao Lechia Gdansk da Polónia, antes de a carreira ter prosseguido nos avenses.

Formado no Rijeka, onde subiu a sénior, Mato Milos passou ainda por três clubes em Itália, o Siena, o Spezia e o Perugia.