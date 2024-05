O Copenhaga, numa tarde de destaque para Diogo Gonçalves, venceu este domingo em casa do Silkeborg (3-0), num jogo da 28.ª jornada do campeonato dinamarquês.

Mohamed Elyounoussi abriu o marcador aos três minutos e bisou para o 2-0 ainda antes da meia-hora.

Na segunda parte, o médio foi substituído por Diogo Gonçalves e o jogador formado no Benfica fez o 3-0 final a dois minutos dos 90.

Foi o décimo golo do extremo português na temporada. O Copenhaga está no segundo lugar, com 55 pontos, atrás do Brondby e à frente do Nordsjaelland.