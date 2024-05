O Bochum venceu na visita ao Union Berlim por 4-3, este domingo, num jogo de loucos entre duas equipas na disputa pela permanência na Bundesliga, na 32.ª e antepenúltima jornada.

A equipa visitante chegou ao intervalo a vencer por 3-0. Maximilian Wittek brilhou ao abrir o marcador aos 16 minutos, bisando ao minuto 31. Depois, Keven Schlotterbeck ampliou a vantagem ao minuto 37.

Na segunda parte, o Union Berlim, com o português Diogo Leite a titular, reduziu a desvantagem com dois golos em quatro minutos. Aos 59, Yorbe Vertessen fez o primeiro do Union e Chris Bedia fez o segundo golo da equipa da casa, ao minuto 63.

A luta pelo resultado animou, mas o Bochum conseguiu recolocar a diferença em dois golos, com o 4-2 apontado por Philipp Hofmann aos 71 minutos. Porém, o Union reduziu pouco depois para 4-3 com o golo de Benedict Hollerbach (75m) e tentou chegar ao empate até final, mas sem sucesso.

Com este resultado, o Bochum chega aos 33 pontos e está no 14.º lugar, tendo confirmado matematicamente que não desce de divisão de forma direta. No pior cenário, poderá ficar em 16.º, lugar de play-off. O Union perdeu a oportunidade de ter mais tranquilidade e é 15.º, com 30 pontos, mais dois do que o Mainz, 16.º com 28 e menos um jogo (ainda joga este domingo com o Heidenheim).