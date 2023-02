O Midtjylland goleou o Viborg por 4-0, fora de portas, antes da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa frente ao Sporting.



No primeiro encontro para a Liga após a paragem de inverno, o vice-campeão da Dinamarca não deu hipóteses ao segundo classificado. Ao intervalo o oponente dos leões já ganhava por 1-0 graças a um golo de Ashour.



Na etapa complementar o Midtjylland chegou à goleada com um hat-trick de Isaksen. Lembre-se que o clube dinamarquês recebe o Sporting na próxima quinta-feira, às 17h55.