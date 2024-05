As últimas 48 horas têm sido um autêntico rebuliço em torno do Dínamo Bucareste e tudo gira em torno do luso-guineense Edgar Ié, jogador da equipa romena, e as suspeitas de possa ser o seu irmão gémeo, Edelino Ié, que esteja a jogar em sua vez.

A informação foi avançada na noite de sábado pelo jornalista romeno Daniel Sendre, nas redes sociais, com as informações a tornarem-se tema de cartaz no futebol romeno, no domingo, dia em que o Dínamo Bucareste recebeu e venceu o UTA Arad, por 2-0.

Reforço do Dínamo Bucareste em fevereiro, oriundo do Basaksehir, Edgar Ié, de 30 anos, participou apenas em cinco jogos pelo clube em três meses: dois a titular e três como suplente utilizado, num total de 240 minutos. Depois de ter feito dois jogos completos no final de fevereiro, logo após a chegada, fez apenas mais 60 minutos distribuídos por três jogos, o último deles a 1 de abril.

Administrador fala em mentiras, Edgar Ié reage com gargalhada

Depois do jogo com o UTA Arad de domingo, o administrador do Dínamo, Andrei Nicolescu, refutou as informações avançadas inicialmente pelo jornalista romeno, que ao longo das últimas horas viraram notícia na imprensa do país e além-fronteiras.

«Vimos a notícia sobre o Edgar Ié, mas era dia de jogo e decidimos focar no que tínhamos de fazer para este jogo. Também queríamos fazer uma declaração, mas os meios de comunicação social na Roménia devem prestar mais atenção quando tal informação aparece, porque há notícias que saem e acabam por fazer disso um caso e é errado», disse Nicolescu, na zona mista, perante vários órgãos de comunicação social, falando num «ataque concentrado ao clube».

Na Roménia, o jornal Gazeta Sporturilor noticiou nas últimas horas, sobre o caso, que o médico do Dínamo confirma que o jogador que está a atuar pelo clube é Edgar Ié e ter-se-à como prova uma cicatriz num joelho, fruto de uma cirurgia feita na sequência de uma rutura dos ligamentos cruzados.

Já na manhã desta segunda-feira, através da rede social Instagram, Edgar Ié reagiu em jeito de gargalhada (com emojis) ao caso, numa partilha em que acompanha a sua reação com uma notícia sobre a alegada troca com o seu irmão gémeo.

Dínamo reage em comunicado: «Uma farsa, uma calúnia»

Entretanto, ao início da tarde desta segunda-feira, o Dínamo Bucareste reagiu a todo o caso, em comunicado, falando numa «farsa, uma calúnia, um ataque canceroso contra o clube» e anunciando que «iniciou o processo para processar o autor desta informação errónea por graves danos à imagem do clube».

«Dizer que o Dínamo Bucareste duvida que não tenha transferido Edgar Miguel Ié, mas sim o seu irmão gémeo, Edelino Miguel Ié, é uma mentira, uma calúnia, um ataque canceroso contra o clube. O Dínamo Bucareste transferiu Edgar Miguel Ié, um jogador comunitário, através de um empresário reconhecido a nível europeu. Estamos a falar de transparência, de legalidade, em primeiro lugar. Edgar Miguel Ié recebeu um certificado de transferência internacional emitido pela federação turca, verificado pela Federação Romena de Futebol (FRF) e pela FIFA, foi registado pela Liga Profissional de Futebol e recebeu um certificado de registo da Inspeção Geral de Imigração (IGI), prova clara de que o nosso estado tem registos da sua estadia na Roménia», refere o Dínamo, em comunicado.

O percurso dos irmãos Ié

Edgar Ié, de 30 anos, completou a formação no Sporting e chegou ao Barcelona em 2012/13. Ali alinhou na equipa B e chegou a fazer um jogo pela equipa principal em 2014/15. Passou depois pelo Villarreal época e meia, voltou a Portugal para meia época no Belenenses e, em 2017/18, rumou ao Lille, de França. Jogou ainda no Nantes, Feyenoord, Trabzonspor e Basaksehir, antes do Dínamo.

Já o seu irmão, Edelino, tem feito carreiras nas divisões inferiores do futebol português e esta época passou pelos polacos do Tluchowia Tluchow, clube que, a 7 de março, anunciou a saída do jogador. Antes, jogou em vários clubes em Portugal: Resende, Mirandela, Fontinhas, Gondomar, Felgueiras ou Sp. Braga B, já depois da formação no Sporting, onde jogou ainda na equipa B.