O Granada derrotou o Osasuna por 2-0, numa partida em atraso da quarta jornada da Liga espanhola.



Com Rui Silva e Domingos Duarte, o emblema andaluz resolveu o encontro na primeira parte. Luis Suárez abriu o marcador aos 22 minutos e beneficiou de um autogolo de Herrera para chegar ao golo da tranquilidade.



Esta vitória deixa o Granada no sétimo lugar com 27 pontos enquanto o Osasuna segue no penúltimo lugar e sem vencer na Liga há cerca de três meses.