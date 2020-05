Eden Hazard está a viver um sonho no Real Madrid. Em entrevista ao site da UEFA, o internacional belga revela que cresceu a ver os «galácticos» a jogar e deliciava-se particularmente com Luís Figo e com o Ronaldo «fenómeno» em campo.

«Acima de tudo recordo-me dos jogadores. Vi jogar o Raúl González e depois houve também o período dos galácticos, com Figo e Ronaldo, por exemplo. Fiquei fascinado pelo clube pelo facto de ter tantas estrelas e jogarem juntas ao mesmo tempo», recorda.

Nesse período, há dezassete anos, o Real Madrid venceu uma Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen, por 2-1, com um golaço de Zinedine Zidane que ficou para a história.

«Na altura tinha apenas onze anos e até acho que ao intervalo já estava deitado. Mas nos dias seguintes vi o jogo várias vezes, pois como adepto do Real é um jogo marcante. Juntamente com o meu irmão Thorgan, até tentámos recriar esse golo no jardim de casa, mas nunca conseguimos», comentou.

Um clube com forte tradição na Liga dos Campeões, o que também atraiu Hazard para o Santiago Bernabéu. «Sim, claramente, quanto mais não seja por ser o clube com mais títulos. Seja um novato como eu ou um jogador com mais anos de casa, todos os anos dá para perceber que os adeptos esperam que o clube se sagre campeão europeu. Diria mesmo que a Champions League já faz parte do ADN do clube», referiu ainda.