A eleição de melhor jogador da Premier League é difícil pela qualidade dos candidatos. Questionado sobre o assunto, Juan Mata fugiu à pergunta e teceu rasgados elogios a Eden Hazard.



«Encantava-me jogar com e contra Eden Hazard. Na minha opinião foi o melhor futebolista do campeonato durante anos. Podia ganhar jogos sozinhos. Treinava com ele e sei o quão bom ele pode ser. Teve azar no Real por culpa das lesões, mas tenho a certeza que vai demonstrar o seu real valor quando estiver apto. Além dele, houve muitos jogadores: Rooney, Giggs, Scholes, Lampard, Terry, Drogba... É complicado escolher um», disse o espanhol, citado pelo site do Man. United.



O médio apontou os melhores momentos desde que trocou o Chelsea pelos red devils durante a época 2013/14.



«Nunca esquecerei a minha estreia nem a final da Liga Europa que ganhámos na Suécia. Foi um troféu muito especial para nós», referiu.

Mata contou algumas das brincadeiras que existem na equipa do Manchester United. «Há brincadeiras de todo o tipo. Por exemplo quando estacionamos os carros à beira do balneário e alguém o deixa aberto, abrimo-lo e metemos garrafas de água, bolas, almofadas, roupa... Não é muito doloroso não acham? Outras vezes obrigámos alguns a tomarem um banho gelado após uma derrota no treino», revelou.