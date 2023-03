No balneário da seleção brasileira parece existir a convicção de que o novo selecionador pode ser Carlo Ancelotti.

O «escrete» está a preparar o jogo particular com Marrocos, para já comandado por Ramon Menezes, mas as conversas são dominadas pelo nome do favorito à sucessão de Tite, que saiu após o Mundial.

«Estava até a comentar com o Casemiro, o Vini Jr. e o Militão, é grande a possibilidade de ele vir. É claro que vamos em busca desse resultado (eliminação do Real da Liga dos Campeões), para ele vir o mais rápido possível», referiu Ederson, em conferência de imprensa.

«O que me disseram sobre ele é que é um treinador excepcional, que todos gostam dele. É um cara que tem uma carreira muito vitoriosa, é só olhar o currículo dele. Veremos num futuro próximo se ele estará aqui ou não», acrescentou.

Ederson revelou ainda ter chegado a brincar com Pep Guardiola sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira, mas que este afastou a possibilidade: «Ele disse que não existia essa possibilidade porque tem contrato com o Manchester City renovado há pouco tempo, por duas épocas, pelo que não havia hipótese alguma. Espero que o treinador seja logo anunciado, pois há muitas especulações, sobre treinadores brasileiros e estrangeiros, e também vivemos essa ansiedade.»

O guarda-redes comentou ainda o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Bayern de Munique no caminho do Manchester City: «Eu gostei. Se queremos ser campeões, temos de vencer esse tipo de jogos. Sabemos da qualidade do adversário, que impõe um futebol bonito de se ver, pelo que vai ser um grande espetáculo. Um jogo bonito de se ver. Mas temos que estar preparados para todas as circunstâncias, é nesses jogos que a gente vê se a equipa está preparada ou não. Eu acho que nossa equipa está preparada, já apanhámos muito nessa competição, crescemos muito. Temos total capacidade de bater de frente com a equipa adversária e vencer.»