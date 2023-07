O Ajax fez esta terça-feira uma nova atualização do estado de saúde de Edwin Van der Sar e informou que o antigo guarda-redes ainda está nos cuidados intensivos, mas não corre perigo de vida, depois de, na última sexta-feira, ter sofrido uma hemorragia cerebral.

«Edwin ainda está na unidade de cuidados intensivos, mas está estável. Ele não está em perigo de vida. Sempre que o visitámos, ele é comunicativo. Temos de esperar pacientemente para ver como a sua situação se vai desenvolver», comunicou o emblema de Amesterdão, numa informação em nome de Annemarie van der Sar, a esposa do antigo internacional neerlandês.

Recorde-se que Van der Sar, de 52 anos, anunciou a saída do cargo de CEO do Ajax no final de maio, admitindo sentir-se «exausto».