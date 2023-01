O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, perdeu esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Aswan, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato egípcio de futebol.

Ao intervalo, a equipa do técnico português já perdia por 2-0, graças a um autogolo de Mohamed Abdel Ghani e a um golo de Dilson. Na etapa complementar, aos 56 minutos, Hossam Abdulmaguid reduziu para 2-1.

Com este resultado, o Zamalek, atual bicampeão, continua com 24 pontos, mas pode passar do primeiro lugar para o terceiro. O Al Ahly também tem 24 pontos, ao passo que o Future FC tem 22. Ambos ainda jogam nesta ronda.