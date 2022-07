Rui Vitória já está no Egito para iniciar funções como selecionador nacional daquele país.



A Federação egípcia deu conta da chegada do técnico português através de um vídeo divulgado nas redes sociais.



O treinador, de 52 anos, foi oficializado como novo selecionador dos «faraós» no dia 12 de julho. Será a primeira experiência de Rui Vitória numa seleção nacional depois de passagens por Vilafranquense, Fátima, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Benfica, Al Nassr e Spartak Moscovo.