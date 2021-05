O futebolista Eliaquim Mangala deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de despedida do Valência, clube com o qual está em fim de contrato após duas épocas consecutivas na casa onde também já tinha estado em 2016/2017 por empréstimo do Manchester City.

«Quero agradecer ao Valência por me ter permitido, depois de muitos meses de esforços, encontrar sensações esquecidas nos campos e por poder contribuir para a vida diária do clube. Esta temporada ficou marcada por altos e baixos. Um clube que sofreu, que queria melhores resultados, mas que nunca se rendeu», publicou, em parte de uma mensagem mais extensa na rede social Twitter.

Mangala foi afetado por várias lesões, tendo feito apenas 21 jogos em duas épocas pelo Valência. Recorde-se que o central passou pelo FC Porto entre 2011 e 2014.