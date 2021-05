O Al Ain, de Pedro Emanuel, perdeu esta sexta-feira em casa do Al Jazira (2-0), naquele que foi o terceiro jogo da equipa do técnico português sem vencer.

Ahmed Mabkhout (33 minutos) e Kosanovic (80 minutos) fizeram os dois golos da partida, com um penálti falhado do lado do conjunto visitado aos 78 minutos pelo meio: Laba desperdiçou o castigo máximo.

Com este resultado, o Al Ain segue no sexto lugar do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o Al Jazira é líder.