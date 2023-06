O avançado equatoriano Enner Valencia foi oficializado esta segunda-feira como reforço dos brasileiros do Internacional para os próximos três anos.

O jogador de 33 anos deixa o Fenerbahçe ao fim de três temporadas. Em 2022/23 foi uma das principais figuras da equipa de Istambul e, sob o comando de Jorge Jesus, marcou 33 golos em todas as provas, tendo sido o máximo goleador do clube e até o melhor marcador do campeonato turco (29 golos).

Formado no Emelec, Valencia também já passou por Pachuca, West Ham, Everton e Tigres.