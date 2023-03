Dragisa Gudelj sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre o Córdoba e o Racing Ferrol, no último sábado. O jogador sérvio foi transportado de imediato para o hospital e está a recuperar favoravelmente.



O ex-Sporting, Nemanja Gudelj, deixou uma mensagem de agradecimento aos médicos que salvaram a vida do irmão.



«Quero expressar o meu mais sincero agradecimento em meu nome e da minha família pelo carinho e preocupação demosntrados pelo estado de saúde do meu irmão. A vida do meu irmão continua graças à intervenção imediata dos serviços médicos do Córdoba com especial menção para os doutores José Miguel Bretones, Antonio Escribano e Martín Luna, aos fisioterapeutas Álex Rueda e Fran Plaza, e aos assistentes dos Los Ángeles de la Noche assim como à doutora Verónica Arroyo e ao cardiologista José María Segura, sem esquecer o trato recebido por cada uma das pessoas do hospital Reina Sofia de Córdoba. Apesar da situação difícil, sentimos o vosso apoio e amabilidade, gestos que jamais esqueceremos. Por último, obrigado aos adeptos blanquiverde por cada cântico de apoio e por tornarem o amor de Dragi por vocês ainda maior. O verdadeiro guerreiro já está de pé! Obrigado», escreveu o médio, atualmente ao serviço da seleção da Sérvia, nas redes sociais.



Lembre-se que Dragisa tem um passado ligado ao futebol português, isto porque entre 2018 e 2020 representou o Vitória de Guimarães, tendo alinhado na equipa B e nos sub-23 dos vimaranenses.