O irmão do ex-Sporting, Nemanja Gudelj, Draguisa, sofreu uma paragem cardiorrespiratória aos 11 minutos do encontro entre o Córboda e o Racing Ferrol e deixou o relvado de ambulância.

O jogo foi suspenso e de acordo com o jornal Marca, o sérvio precisou de receber uma massagem cardíaca. Durante esses instantes, o estádio, os adeptos e jogadores de ambas as equipas ficaram em suspenso.

ℹ️ Queda aplazado el #CordobaRacing tras desplomarse Gudelj durante el partido. En cuanto tengamos más información de nuestro compañero, iremos informando. — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 25, 2023

Reanimado, o futebolista de 25 anos queria prosseguir em jogo, mas o encontro foi suspenso, segundo a imprensa espanhola. O Córdoba fez um ponto de situação sobre o que aconteceu com o jogador.

«Olá a todos. As últimas notícias que temos é que está em observação, está estável nos cuidados intensivos e vai realizar exames. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória por algum tempo. Saiu do estádio consciente, inclusive queria continuar a jogar. Mas agora está no hospital. É o que sabemos. Nas próximas horas teremos mais notícias sobre o Dragui», disse um elemento do clube através de um vídeo divulgado no Twitter.