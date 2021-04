Gostaria de recordar o recente Sérvia-Portugal: aquela bola entrou, não?

Eu acho que a bola entrou. Aliás, eu vi: a bola entrou. A sorte é que não havia VAR. Mas também tenho de dizer que, se houvesse VAR, nós também teríamos um penálti a nosso favor, quando o Sergeij Milinkovic-Savic chutou a bola e ela tocou na mão de um jogador de Portugal. Podemos dizer que o 2-2 é um bom resultado.

Surpreendeu-o a reação do Ronaldo [em atirar a braçadeira para o chão e sair de campo]?

Um pouco, mas é o Ronaldo. A vontade que ele tem de ganhar é muito grande, quando alguém ‘rouba’ um golo assim é normal.

Ele está a perseguir um recorde mundial, de jogador com mais golos pela Seleção.

Eu entendo a atitude, mas eu estava sobretudo contente por recuperar o jogo de 2-0 para 2-2. Portanto, não estava a ligar muito ao Ronaldo.

Concorda que este apuramento para o Mundial vai discutir-se entre Portugal e a Sérvia?

Vamos os dois na frente com sete pontos e acho que até ao final são as duas seleções que vão lutar pelo primeiro lugar do grupo.

Qual a sua opinião sobre a Seleção portuguesa?

Seleção muito boa, com grandes jogadores. Muita qualidade. Portugal tem sempre boas equipas, mas este agora está ainda melhor do que em anos anteriores. Bruno Fernandes, João Félix, Ronaldo… É uma equipa muito boa.

Depois do Sérvia-Portugal, com aquele final tumultuoso, falou com o seu amigo Bruno Fernandes?

Sim, troquei a camisola com ele. Falámos um pouco, mas não do jogo. Foi mais da vida e sobre como está a família.