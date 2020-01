Com mais de metade do plantel a contas com gripe, o Sporting Gijón decidiu pedir o adiamento do jogo desta sexta-feira com o Saragoça, da 22.ª jornada da segunda divisão espanhola.

No primeiro treino do ano a equipa «rojiblanca» teve apenas dez jogadores a trabalhar com normalidade. «Inclusivamente com alguns deles em risco também de ficar com a doença nas próximas horas», acrescenta a nota publicada no site oficial.

Como a equipa tem de seguir viagem já esta quinta-feira, depois de almoço, a equipa técnica decidiu, em conjunto com a direção, convocar preventivamente todo o plantel, que será dividido em dois autocarros.

Depois, se o jogo não for adiado, será preciso perceber quais jogadores em condições de entrar em campo.