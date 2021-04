O Almería somou este domingo a segunda derrota consecutiva na II Liga espanhola, ao perder por 2-1 na visita ao terreno do Saragoça. A equipa treinada pelo português José Gomes mantém para já a terceira posição, com 60 pontos, mas pode ainda ser alcançada pelo Leganés, que é quarto com 57 e defronta mais tarde o Espanhol, líder da competição.

Com o defesa português Jair na equipa titular, o Saragoça inaugurou o marcador aos 10 minutos, por intermédio de Adrian, mas os visitantes, repuseram a igualdade ainda antes do intervalo (34 minutos), com um golo de Lucas Robertone.

Na segunda parte José Gomes procurou a vitória e aos 46 minutos trocou Samuel Costa por João Carvalho, vindo mais tarde ser-lhe anulado, por fora de jogo, um golo apontado por Robertone. Aos 80 minutos, caiu então um balde de água fria sobre o Almería, quando Saragoça, que é 14ª classificado, chegou ao triunfo com um golo de Azon.