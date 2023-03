Se dependesse exclusivamente da sua vontade, Carlo Ancelotti ficava no Real Madrid a vida toda.

Foi essa a mensagem deixada pelo treinador italiano na véspera da importante visita ao Barcelona, que lidera a Liga espanhola com nove pontos de vantagem.

«A decisão é do clube. Eu ficaria toda a vida neste clube, mas isso é impossível. É uma decisão que será tomada no final da época. O meu pensamento é que quero continuar e espero que seja assim. Se o clube me quiser aqui nos próximos três meses, vou desfrutar. Se me quiser para os próximos três anos, também vou desfrutar», referiu.

«Estou convencido de que vamos ganhar algo esta época, pelo que o assunto fica arrumado», acrescentou Ancelotti, que fez um balanço das frentes em que o Real ainda está envolvido.

«Temos desvantagem na Taça do Rei e na Liga. Onde não temos desvantagem é na Liga dos Campeões. Neste domingo podemos reduzir a desvantagem na Liga», resumiu.