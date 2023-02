Marco Asensio está em final de contrato com o Real Madrid e ainda não há acordo entre as duas partes para a renovação. No final da partida contra o Elche, que terminou com a goleada merengue, Carlo Ancelotti abordou o tema e não se mostrou preocupado com a possível saída do internacional espanhol.



«Asensio? Não sei se vai ficar ou não. Pode ser que fique ou não, não sei, não me importa muito. Temos um objetivo importante esta época. O mais importante é o que está a acrescentar à equipa como acrescentou no ano passado. Que continue assim e depois, o clube vai tomar a decisão mais adequada», referiu, em conferência de imprensa.

O extremo, de 27 anos, está ligado ao Real Madrid desde 2014, clube que o recrutou ao Maiorca.