André Silva foi decisivo ao apontar o golo que valeu a vitória da Real Sociedad sobre o Valência e assumiu estar «muito feliz», apesar de reconhecer que o seu rendimento ao longo da temporada esteve longe do desejado.

«O golo é muito importante. Sei que a minha temporada aqui não foi das melhores, mas estou muito feliz com o meu primeiro golo na Reale Arena», afirmou o jogador de 28 anos, após o jogo.

O internacional português não tem tido muito espaço nas opções de Imanol Aguacil, mas garantiu que está disponível desde outubro. Quanto ao futuro, deixou a porta aberta para continuar no emblema basco, ao qual está emprestado pelo Leipzig.

«Estou muito feliz com o que consegui hoje. Sobre o futuro, não sei. Se o clube me quiser, sim, gostaria de continuar. Mas se não... Veremos. Por enquanto, contribuo com o meu máximo», disse.