A Real Sociedad aproveitou da melhor maneira o empate do Betis e triunfou na receção ao Valência, por 1-0, em jogo da 36.ª jornada da La Liga.

Com estes três pontos, está garantida a presença na Europa em 2024/25 – resta saber em que competição, se Liga Europa ou Liga Conferência.

De regresso à titularidade dos bascos, André Silva marcou o golo decisivo da partida, logo aos três minutos: após um grande cruzamento – em esforço – de Kubo, o avançado português cabeceou para a baliza.

No Valência, refira-se, Thierry Correia e André Almeida foram titulares.

Com este resultado, a Real Sociedad ultrapassa assim o Betis e sobe ao sexto lugar, com um ponto de vantagem sobre os béticos. O Valência está em nono, com 48 pontos.

(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN)