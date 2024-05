Num encontro com pouca história, o Barcelona venceu esta noite em casa do Almería, por 2-0, em jogo da 36.ª jornada da La Liga.

Os catalães têm a presença na Liga dos Campeões assegurada – resta saber se terminam no segundo ou no terceiro lugar –, ao passo que a equipa da casa já viu confirmada a descida de divisão. Daí a tal pouca história.

Luís Maximiano foi titular na baliza do Almería, e nada pôde fazer aos 14 minutos, quando Fermín surgiu solto na área e respondeu da melhor maneira ao cruzamento de Fort, com um cabeceamento indefensável.

O conjunto visitado teve depois um par de ocasiões para empatar, mas por manifesta falta de eficácia, não conseguiu.

Na segunda parte, aos 67 minutos, Fermín bisou e sentenciou o jogo, antes de Xavi Hernández lançar João Félix e João Cancelo.

Com este resultado, o Barça está no segundo lugar, com quatro pontos de vantagem face ao Girona. O Almería é último, com apenas 17 pontos.

(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN)