Os dois internacionais espanhóis, Unai Simón e Iñigo Martínez, estão infetados com covid-19, informou o Athletic Bilbao.



Os resultados dos testes antígeno dos dois jogadores foram conhecidos na manhã desta sexta-feira. O emblema basco acrescenta, na nota divulgada no site oficial, que tanto o guarda-redes como o defesa estão «bem de saúde e a cumprir isolamento em casa».



O Athletic Bilbao defronta o Betis no próximo domingo e recebe o Real Madrid, na próxima quarta-feira.