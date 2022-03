Apesar do triunfo frente ao Cádiz, o Atlético de Madrid está de luto pela morte de um dos seus sócios.



Segundo informa o clube madrileno, o adepto colchonero faleceu enquanto se encaminhava para o Wanda Metropolitano para assistir ao encontro da 28.ª jornada da Liga, vítima de um ataque cardíaco.



Refira-se que os golos do triunfo do Atlético foram anotados por Félix e De Paul (2-1).

Hoy la familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de los nuestros. Un socio abonado ha fallecido a causa de un fallo cardíaco en el acceso al estadio antes del encuentro. Descanse en paz. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 11, 2022