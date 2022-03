O avançado argentino Ángel Correa sofreu uma «grave contusão num pé» e o defesa croata Sime Vrsaljko tem uma «lesão muscular pós-traumática na coxa direita», confirmou na tarde desta segunda-feira o Atlético de Madrid.

Os dois jogadores, colegas de equipa do português João Félix, saíram ainda na primeira parte do encontro ante o Betis, no domingo: Vrsaljko saiu ao minuto 21 e Correa ao minuto 27, no triunfo da equipa da capital por 3-1, com bis de Félix.

O Atlético não detalha o tempo de paragem, referindo que ambos vão «começar trabalho de reabilitação e sessões diárias de fisioterapia» e que a extensão das lesões vai marcar a «incorporação no grupo».