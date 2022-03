João Félix apontou um bis no triunfo do Atlético de Madrid em casa do Bétis (3-1) e foi a figura do encontro.

O português está em altas e, nos últimos quatro jogos, apontou precisamente quatro golos. A exibição de Félix, pois claro, não passou indiferente à imprensa espanhola.

«Os maiores rivais do Atlético, Real Madrid e Barça, vão colocar toda a carne no assador para conquistar a sua tão esperada estrela mundial - Mbappé e Haaland - neste verão. A realidade do Atlético é bem diferente... basicamente porque já o tem em casa. E neste nível, ele come à mesa do francês e do norueguês», escreve a Marca.

O El Mundo descreve o português como «esplêndido». Já o AS, refere que o camisola 7 dos colchoneros é um «líder».

«Pedem que ele seja decisivo, ele foi decisivo», assinala o El Desmarque.

Veja na galeria associada como a imprensa espanhola viu a exibição de Félix.