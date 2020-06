Depois de ter participado num churrasco com os compatriotas Jovic (Real Madrid) e Maksimovic (Getafe), Ivan Saponjic foi colocado a treinar à parte pelo Atlético de Madrid.



O antigo avançado do Benfica treinou separado dos restantes companheiros por «precaução» conforme esclareceu fonte dos colchoneros ao diário AS. O clube explicou a situação ao jogador que realizou um teste de despiste à Covid-19.



«O futebolista não quebrou nenhuma regra, mas preferimos ser extremamente cautelosos», referiu o clube à mesma fonte.



Se o resultado para o novo coronavírus for negativo, Saponjic voltará a integrar os trabalhos do Atlético de Madrid que prepara a partida frente ao Athletic Bilbao, agendada para o próximo domingo.



Veja as imagens do churrasco: