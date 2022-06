O conflito militar entre a Ucrânia e a Rússia, tem vindo a aumentar o número de refugiados no mundo. O Barcelona não ficou indiferente a esse assunto e assinou um acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados para passar a envergar o nome do organismo nas suas camisolas.

A presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, disse durante o evento em Genebra: «Este acordo faz parte da nova etapa do clube: focar-se nos refugiados no mundo, um dos problemas mais graves que atravessamos atualmente, com 100 milhões de refugiados ou pessoas deslocadas e a quem é necessário responder. Este número foi agravado pela crise na Ucrânia.»

Agência das Nações Unidas para Refugiados substitui assim a Unicef, que estava desde 2011 nas costas da camisola blaugrana, estando numa primeira fase na parte frontal da camisola.